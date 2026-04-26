猫が添い寝したがるときのサイン3選とその心理 夜間の就寝でもお昼寝でも、愛猫との添い寝は飼い主にとって至福の時間ですね。もし、愛猫が「一緒に寝ようよ」と望んでいるなら、ちょっとゴロンと横になってみませんか？ 次の3つのサインが見られたら、愛猫が添い寝したいと思っている合図です。 1.眠くなると飼い主にフミフミする 人間はまだ寝る時間ではないのに、眠くなった猫がそばに近寄ってきてフミフ