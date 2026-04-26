【ローソン】は、4月7日と14日の2週連続で、カスタードを主役にした新作スイーツを発売。さまざまな形で楽しめる数々は、どれも見逃せないものばかりです。そこで今回は、絶賛販売中のカスタードスイーツのうち、4月7日に発売された「口福スイーツ」に注目！ リッチな味わいの贅沢プリン 「心ほどけるカスタード」と題して発売されたカスタードスイーツの1つが「