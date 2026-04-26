25日夜から26日午前にかけて、福岡県内で事故が相次ぎ、男女2人が死亡しました。25日午後7時45分ごろ、北九州市戸畑区牧山の市道で、路肩に停車していた車のそばに立っていた女性がタクシーにはねられました。女性は近くの病院に搬送されましたが、約1時間後に死亡が確認されました。警察によりますと、死亡したのは近くに住む、無職の山本まゆみさん（67）です。事故当時、山本さんは路肩に停車していた車の運転席にいた息