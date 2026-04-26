UAE紙「ザ・ナショナル」が町田の戦いぶりを「勇敢」と称えたアジア王者を決めるAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）は現地時間4月25日に決勝が行われ、FC町田ゼルビアはアル・アハリ（サウジアラビア）に延長戦の末0-1で敗れた。UAE紙「ザ・ナショナル」では、町田の戦いぶりを「勇敢」と称えた。相手国サウジアラビアで開催された上に、開催都市ジェッダの地元チームでもあるアル・アハリが出場したことにより完全アウ