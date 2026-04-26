BE:FIRST元メンバーで俳優の三山凌輝が26日にInstagramを更新。27歳の誕生日を迎えたことを報告した。【写真】趣里、生まれてきた我が子との2ショット公開2025年11月にBE:FIRSTを脱退し、プライベートでは同年8月に女優の趣里との結婚を発表、翌月には第1子誕生を報告していた三山。今回の投稿では「27歳になった人と1歳になった犬です」と愛犬との2ショットを公開。写真には愛犬と仲睦まじく寄り添う姿が収められている。投