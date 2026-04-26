コスプレイヤーでタレントのえなこが25日にInstagramを更新し、妹の結婚式に出席したことを報告。振袖姿を披露した。【写真】えなこ、実妹&フィアンセと3SHOT!!えなこが「今日は…妹の結婚式に行ってきました」と投稿したのは、披露宴で撮影された記念ショット。写真には、振袖姿のえなこと妹の2ショットや、新郎新婦の間に入った3ショットも収められている。投稿の中でえなこは「妹は私と正反対の子で、おっとりしてい