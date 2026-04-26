任期満了に伴う沼津市の市長選挙はけさから投票が行われています。投票率は、選挙戦となった8年前をわずかに下回っています。立候補しているのは、現職で3期目を目指す頼重秀一さん 57歳と、新人で靴の製造会社社長の沓沢大三さん 72歳、元沼津市議の大場豪文さん 56歳の、いずれも無所属の3人です。 投票は26日朝から市内62か所に設けられた投票所で行われています。午前11時時現在の投票率はきのう（25日）までの期日前投票