◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（２６日・甲子園）阪神・藤川球児監督が練習参加した下村海翔投手の６０球のブルペン投球をチェックした。「リハビリとして球数を順調に消化してきている。順調だと思います」と、うなずいた。２３年ドラ１右腕は入団１年目に右肘のトミー・ジョン手術を受けた。そこから、一進一退で地道なリハビリを続けている最中だ。この日は２軍本隊が遠征中のため、「本隊がいないんで、タイミング的に