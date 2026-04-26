タカラトミーアーツの「Nuiパン」期間限定POP UP SHOPが、2026年4月24日から4月26日までの期間、アリオ亀有1Fサニーコートで開催中！ディズニーキャラクターが、こんがりかわいいパンに変身したぬいぐるみシリーズ。会場にはかわいいフォトスポットと物販コーナーが登場しています☆ タカラトミーアーツ「Nuiパン 期間限定POP UP SHOP アリオ亀有」 日程：2026年4月24日(金) 〜 2026年4月26日(日)時間：10:00〜18: