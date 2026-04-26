俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜 後9：00）。有村架純が演じるのは、取材を通して車いすラグビーやブルズと深く関わっていく雑誌記者の霧山人香。主人公の宇宙物理学者・伍鉄文人（堤）や輝きを失ったブルズのエース・宮下涼（山田裕貴）たちとの出会いがきっかけとなり、自身の抱えているトラウマにも向き合うことになる役どころ。ブルズとの関わりを深めていく中、変化していく人香を演じる上で