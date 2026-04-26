安倍晋三元首相の妻で、現在は公益財団法人「社会貢献支援財団」会長をつとめる安倍昭恵さん（63）が26日、文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜前9・00）にゲスト出演した。旧知の間柄の番組MCでフリーアナウンサーの生島ヒロシ（75）が「（昭恵さんが）居酒屋のUZU（ウズ）をやられて、あの頃に出会った人が“昭恵さんから名刺いただいた。ウズに行ったらもらったんだよ”って言って、昭恵さんの携帯番号が書いて