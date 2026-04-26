24年4月に右肘の内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けた阪神・下村が26日の1軍の練習に参加した。ブルペン投球を見守った藤川監督は、「リハビリとして球数を順調に消化してきている。順調だと思います。ボールも良かったですしね」と評価した。2軍でリハビリ中の選手が1軍の練習に参加するのは異例。この意図も説明した。「順番に段階を踏んできているので。1回チェックをしようか、と。（2軍が遠征で）本