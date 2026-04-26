俳優の中尾明慶が25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。妻で俳優の仲里依紗と結婚13周年を迎え、赤裸々な夫婦トークを展開した。【動画】10年前の写真も公開…赤裸々トークを繰り広げた中尾明慶＆仲里依紗「【祝13周年】結婚記念日を迎えた夫婦のリアルな夜がなんか恥ずかしい」と題した動画に登場した中尾と仲夫妻。10年前の結婚記念日に撮った仲むつまじいプリを公開。おもしろがる中尾に対して、仲は「激ヤバ」「これは恥