岩手県大槌町の２か所で起きた山林火災は、発生５日目となった２６日も延焼が続いている。県によると、同日午前６時現在で焼損面積は計１３７３ヘクタールに上り、これまで公表していた面積（２４日午前６時現在で計７３０ヘクタール）の２倍近くに拡大した。県が２６日朝、焼失している場所や煙が上がっているエリアを上空から防災ヘリで確認して算出したという。