イギリス東部で車が大ジャンプし、地面に衝突しながら回転する瞬間がカメラに捉えられた。警察官が追っていた不審車両で、逃走中のスピードは時速約220kmに達していた。運転していた男は、飲酒運転などの罪で収監されたという。警察も驚く時速約220kmの逃走車イギリス東部・ヨークシャーにある交差点で警察官が見たのは、猛スピードで縁石に突っ込み、大ジャンプする車だ。警察官は当初、高速道路をフラフラと走る白い不審な車を発