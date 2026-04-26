マッチングアプリで知り合った相手からもうけ話を持ち掛けられ、秋田市の50代男性がおよそ169万円をだまし取られました。秋田臨港警察署の調べによりますと秋田市に住む50代の男性は今月10日、マッチングアプリで福島市に住む39歳の女性を名乗る相手と知り合いました。相手から「オランダ発祥のネットオークションをやっている。商品の代金を支払えば1割上乗せして返金する仕組みになっている。一緒にやらないか」などと勧め