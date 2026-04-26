今回ご紹介するのはダイソーのセンサーライト。子どもから大人まで夢中になってしまうような、可愛らしいデザインで、背中まで作りこまれています。しかも操作が簡単で、軽くたたくだけ。暗い場所でもすぐに点灯でき、癒やしの空間を演出してくれますよ！さっそくチェックしていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：センサーライト（ユニコーン）価格：￥550（税込）必要電池：単4形乾電池×3個電圧：4.5V最大電