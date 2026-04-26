■蟻も遠慮した…シリーズ第1作初登場場面の意図とは？ 参考：伊藤健太郎の美足カットに要注目！写真集『JUNCTION』をこまやかに慈しむ 1904年2月、日本軍がロシア軍太平洋艦隊の基地がある旅順に奇襲攻撃を仕掛け、日露戦争が始まった。日本軍は、激戦地となった203髙地を攻略した。山粼賢人主演の実写化映画シリーズ第1作『ゴールデンカムイ』（2024）は、この戦闘場面から始まる。 戦場