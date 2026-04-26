100均の定番アイテムでもあるペットボトルカバー。セリアをチェックしていると、ただのカバーにとどまらない画期的な商品を発見しました！冷たいペットボトルに付着した結露をしっかり吸収しながら、カバーを肌に当ててクールダウンできる優れもの。シンプルで持ち運びやすいのに、出先で快適に使えて便利ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ペットボトルカバー グレー 350ml〜500ml価格：￥110（税込）サイズ（約）