ロシア海軍のステルス艦と補給艦が沖縄に出現防衛省・統合幕僚監部は2026年4月22日、ロシア海軍の艦艇3隻が与那国島と西表島の間を航行したと発表し、自衛隊が撮影した当該艦艇の写真を公開しました。【画像】自衛隊が激写！これが出現したロシア海軍のステルス艦です今回、自衛隊が確認したのはロシア海軍のステレグシチー級フリゲート2隻と、ドゥブナ級補給艦の計3隻です。これらの艦艇は4月22日午前0時頃、与那国島の南約