三次市の奥田元宋・小由女美術館が開館から20周年を迎え、記念のセレモニーが開かれました。セレモニーには名誉市民で人形作家の奥田小由女さんら220人が出席。記念にしだれ桜の木が植樹されました。2006年に開館した奥田元宋・小由女美術館は史上初めて夫婦で文化勲章を受章した2人の作品を見ることができます。特別展では小由女さんの大型レリーフ「天翔る讃歌」が4年ぶりに展示されています。■人形作家 奥田