■MLBドジャース 12ー4 カブス（日本時間26日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのカブス戦に“1番・DH”で先発出場し、3打数1安打2四球。4試合ぶりにヒットを放ったが本塁打は出ず、これで移籍後最長となる56打席ノーアーチとなった。ドジャースは1点を追う4回に一挙6点を奪い逆転に成功、6回にも4点を加えるなど先発全員安打の猛攻でカブスの連勝を「10」で止めた。ここまで3試合ノーヒットの大谷