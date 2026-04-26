アーセナルがプレミアリーグのシーズン最多コーナーキック（CK）得点記録を更新した。プレミアリーグ第34節が25日に行われ、アーセナルはニューカッスルと対戦。9分にショートコーナーの流れから最後はエベレチ・エゼが右足を振り抜いて先制に成功すると、このリードを最後まで守り切り、1−0で勝利を収めた。この結果、暫定ながら首位浮上を果たしている。セットプレーに強みを持っているアーセナルは、データサイト『OPTA