男性3人組ロックバンド、SIX LOUNGEが25日、大分県で行われた音楽フェス「ジゴロック2026」（26日まで、大分スポーツ公園）に出演した。大分県在住の3人で2012年に結成。2024年には「言葉にせずとも」がテレビアニメ「BLEACH」オープニングテーマに起用されるなど注目を集めている。ステージではボーカルのヤマグチユウモリが「大分県代表のSIX LOUNGEです。よろしく願いします」とあいさつ。「カナリア」に始まり「メリールー」「