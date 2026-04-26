大相撲の春巡業が２６日、埼玉・入間市の入間市民体育館で行われた。関取衆による申し合い稽古では幕内・豪ノ山（武隈）が最多の２３番取って、１６勝７敗だった。幕内・平戸海（境川）が計１９番、宇良（木瀬）も１７番と精力的に汗を流した。春巡業は３月２９日に三重・伊勢神宮の奉納相撲で始まった。２９日間で２７か所を巡り、この日が最終日。２７日には夏場所（５月１０日初日・両国国技館）の番付発表が行われる。