■MLBドジャース 12ー4 カブス（日本時間26日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの佐々木朗希（24）が本拠地でのカブス戦に今季5度目の先発登板。5回0/3、99球を投げ、被安打7（被本塁打3）、奪三振5、四死球2、失点4（自責点4）で今季初勝利を挙げた。また昨年5月4日のブレーブス戦以来となる白星でメジャー通算2勝目となった。試合は2回、鈴木誠也（31）に先制弾を許すなどこの試合3被弾で4失点。しかしドジャース打線は1点を