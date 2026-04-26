ハノーファーに所属するMF横田大祐が、途中出場から1ゴール1アシストの活躍を披露した。ブンデスリーガ2部第31節が25日に行われ、ハノーファーはカールスルーエと敵地で対戦。カールスルーエではFW福田師王がフル出場し、ハノーファーではMF松田隼風が先発で76分までプレー。横田は61分からピッチに立った。ハノーファーは19分に先制後、前半終了間際に追いつかれて、試合は1−1で後半に突入する。途中出場の横田は83分にコ