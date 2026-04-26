◇春季高校野球静岡県大会▽準々決勝聖隷クリストファー５―４磐田東（２６日・ちゅ〜るスタジアム清水）聖隷クリストファーが逆転勝ちで２年連続ベスト４進出を決めた。磐田東と対戦し、初回に２点を先制されたが、３―３で迎えた８回裏に１番・大島歩真（３年）が２点適時打を放って逆転に成功。左腕エース・高部陸（３年）は８回表から登板し、自己最速を１５０キロに更新。追加失点は１点に抑え、勝利に導いた。県内公式