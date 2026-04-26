歌手の工藤静香さんが4月25日、自身のインスタグラムを更新。「工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2026」の愛知公演が無事に終了したことを報告しています。 【写真を見る】【 工藤静香 】純白ドレスでシンフォニック愛知公演亡き兄の誕生日という特別な日に「私にとってとても深く心に残るものとなりました」工藤さんは「本日も、温かいスタンディングオベーションに包まれながら、愛知県芸術劇場コンサートホールでの