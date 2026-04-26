オリックスのエスピノーザがちびっ子ファンの夢をかなえた。オリックスでは4月24〜26日の日本ハム3連戦、28、29日のソフトバンク戦で「あなたの夢叶えますpresentedbyBs選手会」を実施。26日は35歳のお母さんからの「息子たちはエスピノーザ投手が大好きです。最近はカルタでひらがなの勉強をしているので、ぜひ一緒にカルタをしてください」という夢に来日3年目の右腕が動いた。幼稚園年長のはやとくんと年少のれおと