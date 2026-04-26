リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、エジプト代表FWモハメド・サラーの状態に言及した。25日、クラブ公式サイトが伝えている。プレミアリーグ第34節が25日に行われ、リヴァプールはクリスタル・パレスと対戦。35分にアレクサンデル・イサクが先制弾を決めると、40分にはアンドリュー・ロバートソンが追加点をマーク。71分にダニエル・ムニョスに1点を返されたが、90＋6分にフロリアン・ヴィルツがダメ押しゴールを挙