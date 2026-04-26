元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が25日放送された日本テレビ系「一茂粗品の超ワイドショー」に出演。一部食べ放題しゃぶしゃぶ店の肉が「薄すぎる」などとして画像とともにSNSで拡散され、論議を呼んだ件について私見を述べた。忖度なしの本音で1週間のニュースをぶった斬る、ことがコンセプトの番組。一茂は「僕もこれ、批判している人たち間違っていると思います。これ、2つの観点から言うと、薄くて怒ってたんでしょ？