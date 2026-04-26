好成績に浮かれることなく、日々の試合に集中しているホワイトソックス・村上宗隆photo by Kyodo News後編：村上宗隆が前評判を覆した理由シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆はメジャー移籍時の低評価を覆し、本塁打を量産し続けているが、その姿を間近で見ている関係者の目にはどのように映っているのか。ホワイトソックスの実況解説者をはじめ、監督、コーチに、村上の現状を聞いた。前編〉〉〉村上宗隆が開幕前の低評価を一