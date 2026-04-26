「今回だけ」と頼まれて、ついお金を貸してしまう。家族だからこそ断りにくく、気づけば負担が大きくなっているというケースは少なくありません。特にシングルマザーの場合、生活費や教育費の負担が大きく、支援が必要になる場面も多いでしょう。 しかし、日本には母子世帯を支えるための公的な制度がいくつも用意されています。個人で援助を続ける前に、まずは使える制度を把握することが大切です。この記事で