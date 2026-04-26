女優パク・ボヨンが、過去に俳優キム・ヒウォンと浮上した熱愛説について、口を開いた。去る4月25日、YouTubeチャンネル「DdeunDdeun」に公開された動画「黄金の友情は言い訳で」（原題）には、パク・ボヨン、キム・ヒウォン、俳優イ・グァンスが出演した。【写真】パク・ボヨン、共演俳優と頬よせSHOTこの日、パク・ボヨンはキム・ヒウォンについて「とても親しい関係だったので、初の熱愛説の相手になった」と言及した。2人は202