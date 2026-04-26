【モデルプレス＝2026/04/26】元乃木坂46の高山一実が4月24日、自身のInstagramを更新。9年前の東京ディズニーシーでのショットを公開した。【写真】32歳元乃木坂人気メン「透明感すごい」9年前のディズニーショット◆高山一実、9年前のディズニーショット公開高山は「前にディズニーシー行った時の写真 9年前のも発掘」とコメントし、写真を投稿。2017年11月のショットでは、友人とともにダッフィー＆フレンズのキャラクターのカ