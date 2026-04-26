1996年のTVシリーズのスタートより、劇場版も含め、キャラクターデザインと総作画監督を務めてきた、須藤昌朋さん。青山剛昌先生の原作をいかに魅力的なアニメの絵にするか、その秘密についてたっぷりお話しいただきました。須藤昌朋すどう・まさともアニメーター、キャラクターデザイナー。『あしたのジョー2』の動画、『AKIRA』の原画、『とっとこハム太郎』のキャラクターデザイン、総作画監督などを担当。── コナンの作品