資料 26日、高校野球・春の四国大会の準決勝で、香川2位の英明は愛媛1位の新田と対戦。英明は2回に松本一心のタイムリーで1点を先制しましたが、5回にミスなどで逆転され1対3で敗れました。 【結果】 英明 1-3 新田 （徳島市・むつみスタジアム）