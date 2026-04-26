高知財務事務所は今年4月の県内の経済情勢の総括判断を「緩やかに持ち直しつつある」と1月の判断を据え置きました。高知財務事務所によりますと、今年4月の県内の経済情勢は生産活動に「持ち直しの動きに一服感がみられる」と1月の判断から下方修正しましたが個人消費や雇用情勢などとの比較から総括判断を「緩やかに持ち直しつつある」と1月の判断を据え置きました。個人消費・雇用情勢など6つの項目別では個人消費はスーパ