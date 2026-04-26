フォード・グラントリノ - 1971年この1971年式フォード・グラントリノは、誰かがフロント部分を買い取ろうとして、途中で気が変わったようだ。一部取り外されているが、予備のバンパーがボンネットの上に置かれている。「トリノ」という名称は、イタリアの自動車産業と深く結びついている都市トリノに由来する。一方、「グラン」という接頭辞は、1970年代初頭にフォードの中型モデルに高級感を与えるために付け加えられたものだ。