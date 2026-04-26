エドセル・コルセア - 1958年このエドセル・コルセアには、ある物語が秘められている。ドン・ウォラーさんによると、この車両の元オーナーは自分の孫に「おじいちゃんのエドセル」の修復を任せたことがあるそうだ。孫は分解作業を始めものの、すぐに陸軍に入隊し、そのまま戻ってくることはなかったという。車両は部分的に分解されたまま最終的にウォラー・オートパーツに流れ着き、1973年頃からここに保管されている。【画像】米