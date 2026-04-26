アメリカのトランプ大統領は25日、ホワイトハウス記者会主催の夕食会に出席していたところ、会場付近で何者かが発砲し、急きょ、退避しました。トランプ大統領は25日、ホワイトハウス記者会主催の夕食会に大統領に就任後、初めて出席しました。複数のアメリカメディアによりますと、開始からおよそ5分後、会場付近で銃声が聞こえ、舞台上にいたトランプ氏らは急きょ、セキュリティーによって退避させられました。トランプ大統領は