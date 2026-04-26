アメリカのトランプ大統領は25日、ホワイトハウス記者会主催の夕食会に出席していたところ、会場付近で何者かが発砲し、急きょ、退避しました。銃撃犯はすでに拘束されていて、トランプ氏にケガはありませんでした。増田理紗記者が現地から中継で伝えます。◇私はいま、夕食会が行われた会場のすぐ外にいます。当時、夕食会に私も出席していましたけれども、会場の中で銃声のような大きな音が聞こえて、その場にいた全員