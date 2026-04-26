元TOKIOの松岡昌宏（49）が26日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。日本人であることを実感する瞬間を明かす場面があった。ゴールデンウイークを間近に控え、昭和の日「4月29日」についての話題に。松岡は「俺らの子供の頃の時代はやっぱり、4月29日は天皇誕生日だからさ」と話した。「凄いそれを覚えているんだよね。おめでたい日だっていう。やっぱり今でも4月29日になると“あ、昭和天皇の誕生日