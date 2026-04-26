JRAが馬券を発売する米クラシック3冠第1ラウンド「第152回ケンタッキーダービー」（5月2日、チャーチルダウンズ、ダート2000メートル）の出走馬20頭と枠順、モーニングライン（主催者の想定オッズ）が発表された。日本調教馬は新馬戦から1勝クラス、伏竜Sとデビュー3連勝中のダノンバーボン（牡3＝池添、父マックスフィールド）が7番、UAEダービー覇者ワンダーディーン（牡3＝高柳大、父ディーマジェスティ）は10番に入った。