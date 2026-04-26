【ピッツバーグ（米ペンシルベニア州）＝平沢祐】米ナショナル・フットボールリーグ（ＮＦＬ）のドラフト会議は２５日、ペンシルベニア州ピッツバーグで最終日を迎え、ハワイ大でキッカーとして活躍した松沢寛政（２７）は日本人初の指名はならなかったが、ドラフト外新人としてレイダーズと３年契約で合意した。松沢はピッツバーグで取材に応じ、「うれしかったが、それと同時に本当に引き締まった。やっとスタートラインに立