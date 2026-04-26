タレントのSHELLY（41）が23日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶり過ぎたシスターデー！」とつづり、姉たちとの楽しげな“顔出し”姉妹3ショットを披露した。【動画】「楽しそ〜！べっぴん三姉妹」「むっちゃ似たはりますねー」姉たちとの“顔出し”3ショット披露のSHELLY現在、家族でオーストラリアに“移住”し生活を送っているSHELLY。この日は、久しぶりに姉たちと再会したようで、何度も乾杯し飲み歩きを楽しむ様子