安倍晋三元首相の妻で、現在は公益財団法人「社会貢献支援財団」会長をつとめる安倍昭恵さん（63）が26日、文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜前9・00）にゲスト出演した。MCのフリーアナウンサー生島ヒロシが「昭恵さんとこういう形でスタジオでしゃべるというのは初めてですよね」と話すと、以前から親交がある昭恵さんは「初めてですよね。なんか復活されたんで」と返し、「よかったです、ちょっと心配してたん