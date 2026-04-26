数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！今回の問題は、100まであと少しという数字の並びに注目するのがポイントです。1分以内に正解へたどり着けるか、ぜひチャレンジしてみてください！問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。98 × 98 = □ ヒント：98を「100 - 2」と置き換えて考えてみてください。展開公式「(a - b)² = a² - 2ab + b²」をイメー