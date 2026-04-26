○ドジャース12−4カブス●＜現地時間4月25日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースがシカゴ・カブスに大勝。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、4試合ぶりの安打を放つなど3出塁をマーク。先発登板した佐々木朗希投手（24）は今季初白星を挙げた。大谷は初回の第1打席、元ソフトバンクの右腕コリン・レイから左前安打を運んで4試合、14打席ぶりの安打を記録。その後は2度の四球出塁で得